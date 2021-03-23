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  4. Tolga Sarıtaş tüm birikimini oraya yatırdı

Tolga Sarıtaş tüm birikimini oraya yatırdı

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, kazancını gayrimenkule yatıran ünlülerden oldu.

Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, kazancını gayrimenkule yatıran ünlülerden oldu.

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Uzun bir süredir İzmirli moda tasarımcı Zeynep Mayruk ile aşk yaşayan Sarıtaş, kazancını İzmir'e harcadı.

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ARSA SATIN ALDI

Hürriyet'in haberine göre; Tolga Sarıtaş son olarak İzmir'in Kösedere Köyü'ne bağlı Boyabağı Koyu'ndan arsa aldı.

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Satın alma işlemlerini tamamlayan ünlü oyuncu, 3 dönümlük arsaya ev yaptırmayı planladığı öğrenildi.

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