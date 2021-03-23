Tolga Sarıtaş tüm birikimini oraya yatırdı
Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, kazancını gayrimenkule yatıran ünlülerden oldu.
Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, kazancını gayrimenkule yatıran ünlülerden oldu.
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Uzun bir süredir İzmirli moda tasarımcı Zeynep Mayruk ile aşk yaşayan Sarıtaş, kazancını İzmir'e harcadı.
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ARSA SATIN ALDI
Hürriyet'in haberine göre; Tolga Sarıtaş son olarak İzmir'in Kösedere Köyü'ne bağlı Boyabağı Koyu'ndan arsa aldı.
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Satın alma işlemlerini tamamlayan ünlü oyuncu, 3 dönümlük arsaya ev yaptırmayı planladığı öğrenildi.
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