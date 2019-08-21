Tolgahan Sayışman oğlu Efehan ile kamera karşısına geçti

Tolgahan Sayışman'ın dizi için yaptığı vücudu takipçileri tarafından beğeni topladı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Tolga Sayışman'ın memleketi herkesi şaşırttı. Peki Tolgahan Sayışman nereli? İşte Tolgahan Sayışman ve ünlülerin memleketleri.