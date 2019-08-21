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  3. 21 Ağustos 2019 17:20

Tolgahan Sayışman oğlu Efehan ile kamera karşısına geçti

Tolgahan Sayışman 3,5 aylık oğlu Efehan ile kamera karşısına geçti. Yeni dizisi Şampiyon ile sevenleri karşısına çıkacak olan Tolgahan Sayışman, fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Böl

Tolgahan Sayışman oğlu Efehan ile kamera karşısına geçti

Tolgahan Sayışman 3,5 aylık oğlu Efehan ile kamera karşısına geçti. Yeni dizisi Şampiyon ile sevenleri karşısına çıkacak olan Tolgahan Sayışman, fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.

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Tolgahan Sayışman oğlu Efehan ile kamera karşısına geçti

Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nı oynayacak olan Tolgahan Sayışman, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Tolgahan Sayışman'ın dizideki oğlu ise Efehan olacak.

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Tolgahan Sayışman oğlu Efehan ile kamera karşısına geçti

Tolgahan Sayışman'ın dizi için yaptığı vücudu takipçileri tarafından beğeni topladı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Tolga Sayışman'ın memleketi herkesi şaşırttı. Peki Tolgahan Sayışman nereli? İşte Tolgahan Sayışman ve ünlülerin memleketleri.

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Tolgahan Sayışman oğlu Efehan ile kamera karşısına geçti

Tolgahan Sayışman rolü için bir yıl boyunca haftanın 5 günü boks dersleri aldı.

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