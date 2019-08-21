Tolgahan Sayışman oğlu Efehan ile kamera karşısına geçti
Tolgahan Sayışman 3,5 aylık oğlu Efehan ile kamera karşısına geçti. Yeni dizisi Şampiyon ile sevenleri karşısına çıkacak olan Tolgahan Sayışman, fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Böl
Tolgahan Sayışman 3,5 aylık oğlu Efehan ile kamera karşısına geçti. Yeni dizisi Şampiyon ile sevenleri karşısına çıkacak olan Tolgahan Sayışman, fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.
Kafkas lakaplı eski şampiyon boksör Fırat Bölükbaşı'nı oynayacak olan Tolgahan Sayışman, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Tolgahan Sayışman'ın dizideki oğlu ise Efehan olacak.
Tolgahan Sayışman'ın dizi için yaptığı vücudu takipçileri tarafından beğeni topladı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Tolga Sayışman'ın memleketi herkesi şaşırttı. Peki Tolgahan Sayışman nereli? İşte Tolgahan Sayışman ve ünlülerin memleketleri.