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Tolgahan Sayışman ve kızından ilk fotoğraf

5 yıl önce nikah masasına oturan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, geçtiğimiz günlerde ikinci bebeklerini kucağına aldı.

2017 yılında evlenen Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman ikinci kez anne-baba oldu.

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2019 yılında Efehan adlı bir oğulları olan ünlü çift, kızları Alina'yı geçen hafta kucaklarına aldı.

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Doğum sırasında eşinin yanında olup ona destek veren Tolgahan Sayışman, minik bebeğini de ilk kez hastane odasında kucağına aldı.

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"AYNI EFEHAN"
Almeda Abazi eşi ve kızını fotoğraflayarak o anı ölümsüzleştirdi. Alina'nın abisi Efehan'a benzediğini söyleyen Abazi, "Efehan'ı ilk gördüğümde Tolgahan'a çok benzetmiştim ama Alina'yı ilk gördüğümde Efehan'a benzettim. Aslında bana da, babasına da benziyor." dedi.

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