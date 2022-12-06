Törene damga vuran olay: Ödül törenine karısıyla değil sevgilisiyle katıldı
Pantene Altın Kelebek ödül töreninde ünlü doktor Ender Saraç'ın yasak aşkını karısı Benan Saraç ifşa etti.
48. Pantene Altın Kelebek Ödüllerinin yankıları devam ediyor. Ünlü doktor ve yazar Ender Saraç, geceye eşi yerine Astrolog Aygül Aydın ile katılınca, Saraç'ın eşi Benan Saraç, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü.
Benan Saraç, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Beni yine yalnız bırakıp, şu kadını davetten içeri sokarken, benim için 'Boşver Şizofren' dedi. Nasıl yani? Pardon! Ender kendine gel yavrum! Sanırım kadın seninle ilgili gerçekleri bilmiyor. Ben yolumda sessiz yürümüyorum. Kimseye de tamah etmiyorum. S... gidin şimdi!
Tahmin edileni yapmıyorum. Lakin sen adam olmayı, konuşmamayı öğreneceksin. Gel bakalım meydandayım. Bu kadar insanın karşısında çekiniyor muyum bakalım!" diyerek tepkisini gösterdi.
Paylaşımına devam eden Benan Saraç; "Eşim beni yine yalnız bırakırken, başka bir kadınla içeri giriş yaptı. Evvelden planlı, süslü püslü... Kimmiş bu düşük segment ajanda! Bilmem ne gazetesinde olduğu için küçük menfaatler uğruna peşine takılmış! Kadınla ben evvelden tanışmış olmama rağmen ve bende telefon numarası da olmasına rağmen benden istenmemiş ve birbirleriyle DM'den tanımış, benden gizlemiş insanlar...