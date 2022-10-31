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  4. Torreira ile görülmüştü: Devrim Özkan pozlarıyla nefes kesti

Torreira ile görülmüştü: Devrim Özkan pozlarıyla nefes kesti

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Torreira ile görülmüştü. Özkan'ın Instagram pozları olay oldu.

Torreira ile görülmüştü: Devrim Özkan pozlarıyla nefes kesti - Resim: 1

Galatasaraylı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan sosyal medya takipleşmesi sonrası bir kulüpte eğlendi.

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Torreira ile görülmüştü: Devrim Özkan pozlarıyla nefes kesti - Resim: 2

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendiği mücadele sonrası sarı-kırmızılıların yıldızı Lucas Torreira ile şu sıralar Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Devrim Özkan galibiyeti birlikte kutladı.

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Torreira ile görülmüştü: Devrim Özkan pozlarıyla nefes kesti - Resim: 3

Bir mekanda galibiyeti kutlayan ikilinin sarmaş dolaş pozları sosyal medyayı salladı.

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Torreira ile görülmüştü: Devrim Özkan pozlarıyla nefes kesti - Resim: 4

Özkan, Galatasaray'ın Kastamonuspor maçını tribünden takip etmişti.

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