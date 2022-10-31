Torreira ile görülmüştü: Devrim Özkan pozlarıyla nefes kesti
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Torreira ile görülmüştü. Özkan'ın Instagram pozları olay oldu.
Galatasaraylı Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan sosyal medya takipleşmesi sonrası bir kulüpte eğlendi.
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Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendiği mücadele sonrası sarı-kırmızılıların yıldızı Lucas Torreira ile şu sıralar Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan Devrim Özkan galibiyeti birlikte kutladı.
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Bir mekanda galibiyeti kutlayan ikilinin sarmaş dolaş pozları sosyal medyayı salladı.
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Özkan, Galatasaray'ın Kastamonuspor maçını tribünden takip etmişti.
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