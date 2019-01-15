Toşun Paşa nerede çekildi ?
İşte Türk sinemasının en sevilen filmlerinden biri olan Tosun Paşa ile ilgili bilmeniz gerekenler...
Kemal Sunal'ın Türk sinemasına hediye ettiği Şaban karakteri ve Türk sinemasının en sevilen oyuncularından oluşan güçlü bir oyuncu kadrosunun yer aldığı Tosun Paşa nerede çekildi, kimler hangi roldeydi, hatırlayalım.
TOSUN PAŞA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Tosun Paşa filmi 19. yüzyılın sonlarında meydana gelen kurgusal bir olayı konu alır. Osmanlı döneminin İskenderiyesini resmeden filmde burada yaşayan iki köklü aile Tellioğulları ve Seferoğulları'nın mücadelesi beyazperdeye taşınır. Her iki aile de Yeşil Vadi denen bölgeyi istemektedir. Yeşil Vadi'nin kimin olacağına ise Daver Bey karar verecektir. Daver Bey'in bir de Leyla adında güzeller güzeli bir kızı vardır. Tellioğlulları ve Seferoğlulları Yeşil Vadiye sahip olmak için Leyla'yı bekar oğullarına isterler. Daver Bey seçimi kızı Leyla'ya bırakır.
Leyla kendisine talip olan iki aileden Seferoğulları'nın oğlunu beğenir. Tellioğulları için Yeşil Vadi de Leyla da artık hayal olmuştur. Bunun üzerine Tellioğulları bir plan yapar. O dönem Mısır üzerinde söz sahibi olan Tosun Paşa'nın kendilerinin tarafında olduğunu duyurarak Daver Bey'i korkutmak ve isteklerine ulaşmak isterler. Evin uşağı Şaban'ı Tosun Paşa kılığına sokarlar. Gerçek Tosun Paşa ortaya çıkınca her şey birbirine girer.
TOSUN PAŞA FİLMİ OYUNCULARI
Tosun Paşa filminin oyuncu kadrosu fazlasıyla zengin! Birçok komedi filminde iyi bir ikili olarak karşımıza çıkan Kemal Sunal ve Şener Şen, Şaban ve Lütfü Tellioğlu rolüyle yine bir araya geliyor. Daver Bey'in kızı Leyla rolünü Müjde Ar üstleniyor. Daver Bey rolünü Mete Sezer, gerçek Tosun Paşa rolünü ise Oktar Durukan canlandırıyor. Adile Naşit, Ayşen Gruda, Akil Öztuna, Zihni Göktay, Bilge Zobu, Sıtkı Akçatepe gibi Yeşilçam sinemasının sevilen isimleri filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.