Toşun Paşa nerede çekildi ?

TOSUN PAŞA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Tosun Paşa filmi 19. yüzyılın sonlarında meydana gelen kurgusal bir olayı konu alır. Osmanlı döneminin İskenderiyesini resmeden filmde burada yaşayan iki köklü aile Tellioğulları ve Seferoğulları'nın mücadelesi beyazperdeye taşınır. Her iki aile de Yeşil Vadi denen bölgeyi istemektedir. Yeşil Vadi'nin kimin olacağına ise Daver Bey karar verecektir. Daver Bey'in bir de Leyla adında güzeller güzeli bir kızı vardır. Tellioğlulları ve Seferoğlulları Yeşil Vadiye sahip olmak için Leyla'yı bekar oğullarına isterler. Daver Bey seçimi kızı Leyla'ya bırakır.

