Trafik kazası geçiren Belçim Bilgin'den haber var
Ünlü oyuncu Belçim Bilgim geçirdiği trafik kazasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ünlü oyuncu Belçim Bilgin İstanbul'a dönmek için havaalanına giderken trafik kazası geçirdi.
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Belinden sakatlanan Bilgin, bir süredir evinde rahatsızlıklarla mücadele ediyor.
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Bilgin, yatağında bel korsesiyle çektirdiği fotoğrafları paylaştı.
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"Yine değişme zamanı" diyen Bilgin "Ağırlıkların tümüne, faydasız her türlü olma haline bir cesaret veda etme, dengeyi bulma, yeniden doğma zamanı!!" dedi.
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