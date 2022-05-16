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  4. Trafik kazası geçiren Belçim Bilgin'den haber var

Trafik kazası geçiren Belçim Bilgin'den haber var

Ünlü oyuncu Belçim Bilgim geçirdiği trafik kazasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trafik kazası geçiren Belçim Bilgin'den haber var - Resim: 1

Ünlü oyuncu Belçim Bilgin İstanbul'a dönmek için havaalanına giderken trafik kazası geçirdi. 

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Trafik kazası geçiren Belçim Bilgin'den haber var - Resim: 2

Belinden sakatlanan Bilgin, bir süredir evinde rahatsızlıklarla mücadele ediyor.

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Trafik kazası geçiren Belçim Bilgin'den haber var - Resim: 3

Bilgin, yatağında bel korsesiyle çektirdiği fotoğrafları paylaştı. 

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Trafik kazası geçiren Belçim Bilgin'den haber var - Resim: 4

"Yine değişme zamanı" diyen Bilgin "Ağırlıkların tümüne, faydasız her türlü olma haline bir cesaret veda etme, dengeyi bulma, yeniden doğma zamanı!!" dedi. 

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