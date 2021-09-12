Trafikte sürücünün yüzüne tüküren Irmak Arıcı suskunluğunu bozdu
Trafikte tartıştığı sürücünün suratına tükürmesiyle gündem olan şarkıcı Irmak Arıcı, olayla ilgili sessizliğini bozdu.
Mustafa Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürmüştü. Olay saniye saniye kaydedilmişti.
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Tartışma yaşadığı tükürdüğü vatandaşa "Senin gibi insanlara nasıl tükürüyorum. Allah'ın eziği" diyen şarkıcı, 26 yaşındaki sürücünün kolunu da sıkmıştı.
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Olaydan kısa süre sonra Sakarya'da sahne aldığı mekanda şarkı söylemek yerine hareketsiz şekilde durmayı tercih eden Arıcı, ikinci bir skandala imza atmıştı.
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Konser mekanında bulunan müzikseverlerin iddialarına göre kısa süre sonra sahneden indirilen şarkıcının, hareketsiz durma nedeni anlaşılmamıştı.
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