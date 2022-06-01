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  4. Trans birey olduğunu açıklamıştı: Çukur'un Timsah'ı Meli Bendeli'den mini etekli dans şov!

Trans birey olduğunu açıklamıştı: Çukur'un Timsah'ı Meli Bendeli'den mini etekli dans şov!

Armağan Çağlayan'a yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Çukur'un oyuncusu Meli Bendeli TikTok videoları ile dikkt çekmeye devam ediyor.

Trans birey olduğunu açıklamıştı: Çukur'un Timsah'ı Meli Bendeli'den mini etekli dans şov! - Resim: 1

Show TV ekranlarında yayınlanmış ve final yapmış olan Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz trans birey oldu.

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Trans birey olduğunu açıklamıştı: Çukur'un Timsah'ı Meli Bendeli'den mini etekli dans şov! - Resim: 2

Cinsiyet değiştiren oyuncu adını Meli Bendeli yaptı.

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Trans birey olduğunu açıklamıştı: Çukur'un Timsah'ı Meli Bendeli'den mini etekli dans şov! - Resim: 3

Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a Cinsiyet değiştirme sürecini anlatan Bendeli, kamuoyunda geniş yer buldu.

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Trans birey olduğunu açıklamıştı: Çukur'un Timsah'ı Meli Bendeli'den mini etekli dans şov! - Resim: 4

TikTok paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı isim, son paylaşımında evinde mini etekle dans ettiği anları paylaştı. 

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