Trans birey olduğunu açıklamıştı: Çukur'un Timsah'ı Meli Bendeli'den mini etekli dans şov!
Armağan Çağlayan'a yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Çukur'un oyuncusu Meli Bendeli TikTok videoları ile dikkt çekmeye devam ediyor.
Show TV ekranlarında yayınlanmış ve final yapmış olan Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz trans birey oldu.
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Cinsiyet değiştiren oyuncu adını Meli Bendeli yaptı.
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Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'a Cinsiyet değiştirme sürecini anlatan Bendeli, kamuoyunda geniş yer buldu.
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TikTok paylaşımlarıyla dikkat çeken başarılı isim, son paylaşımında evinde mini etekle dans ettiği anları paylaştı.
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