Transparan giyen Wanda Nara kalça dansıyla olay oldu
Galatasaray'da forma giyen Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, transparan kıyafetiyle sosyal medyayı salladı.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro İcardi'nin karısı ve menajeri Wanda Nara, cesur paylaşımlarına devam ediyor.
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Geçtiğimiz günlerde üzerinde sadece havlu ile poz veren Nara, bu sefer transparan kıyafetiyle adından söz ettirdi.
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Eğlence mekanında dans ettiği anları paylaşan Wanda Nara, bu paylaşımıyla adeta Instagram'ı salladı.
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EVLİLİKLERİNDE KRİZ ÇIKTI İDDİASI
Geçen sene ayrıldıktan sonra tekrar bir araya gelen çiftin, son günlerde aralarında yeni bir krizin çıktığına dair iddialar ortaya atıldı.
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