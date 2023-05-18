  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Transparan giyen Wanda Nara kalça dansıyla olay oldu

Transparan giyen Wanda Nara kalça dansıyla olay oldu

Galatasaray'da forma giyen Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara, transparan kıyafetiyle sosyal medyayı salladı.

Transparan giyen Wanda Nara kalça dansıyla olay oldu - Resim: 1

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro İcardi'nin karısı ve menajeri Wanda Nara, cesur paylaşımlarına devam ediyor. 

1 / 45
Transparan giyen Wanda Nara kalça dansıyla olay oldu - Resim: 2

Geçtiğimiz günlerde üzerinde sadece havlu ile poz veren Nara, bu sefer transparan kıyafetiyle adından söz ettirdi. 

2 / 45
Transparan giyen Wanda Nara kalça dansıyla olay oldu - Resim: 3

Eğlence mekanında dans ettiği anları paylaşan Wanda Nara, bu paylaşımıyla adeta Instagram'ı salladı. 

3 / 45
Transparan giyen Wanda Nara kalça dansıyla olay oldu - Resim: 4

EVLİLİKLERİNDE KRİZ ÇIKTI İDDİASI

Geçen sene ayrıldıktan sonra tekrar bir araya gelen çiftin, son günlerde aralarında yeni bir krizin çıktığına dair iddialar ortaya atıldı.

4 / 45