Transparan sahne kostümü olay olmuştu... Gülşen tarz değiştirdi
Geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da sevenleriyle buluşan Gülşen'in transparan sahne kıyafeti sosyal medyada olay olmuştu. Gülşen, son konserinde ise siyah pantolon ve bluz tercih etti.
Ünlü şarkıcı Gülşen, Alaçatı konserinde giydiği transparan kıyafetiyle magazin gündemine damgasını vurmuştu. Kıyafeti nedeniyle eleştirilen Gülşen, Instagram'dan yaptığı paylaşımla adeta ateş püskürmüştü.
Gülşen, "Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, bir çok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu. Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi. Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye..." diye yazmıştı.
Son olarak Adana'da bir eğlence mekanında konser veren Gülşen yeni sahne tarzıyla dikkat çekti.
Konserinden fotoğraflar paylaşan 45 yaşındaki şarkıcı bu defa siyah kıyafet tercih etti.