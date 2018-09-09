TRT 1'in efsane dizisi Diriliş Ertuğrul'da Burak Özçivit krizi!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Diriliş Ertuğrul'da yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'i Osman Gazi rolünde göreceğimizi geçtiğimiz günlerde öğrenmiştik. Ancak Burak Özçivit'i Eylül'de başlayacak olan yeni sezonda göremeyebiliriz. Posta gazetesi yazarı Mesut Yar'ın köşesinde detaylarını anlattığı bu yeni gelişmeyle ilgili bakın neler söyledi.
“OCAKTAN ÖNCE GÖRMEYECEK MİYİZ?: “Diriliş Ertuğrul” (TRT 1) dizisinde Burak Özçivit muamması yaşanıyormuş. Haberi sevgili ağabeyim Sina Koloğlu verdi… Ben ise net olarak duyduklarımı şuraya not düşeyim.
Öncelikle “Diriliş Ertuğrul” isim değiştirmeden ocak ayına kadar kesintisiz devam edecek. Yani “Diriliş Osman Gazi” meselesi ocaktan önce gündemde değil.