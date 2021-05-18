TRT 1'in sevilen dizisi final yapıyor
2 sezondur TRT 1 ekranlarında hayranlarıyla buluşan Benim Adım Melek dizisi ekrana veda etmeye hazırlanıyor.
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek için alınan kararlar rekortmen dizinin hayranlarını şaşkına uğrattı.
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Benim Adım Melek dizisi 65. bölüm ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı ancak çıkan haber herkesi üzdü.
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Nehir Erdoğan ve şarkıcı Kutsi'nin başrollerini paylaştığı Benim Adım Melek dizisi ile ilgili çıkan haberlerin detayına geçmeden önce son bölümde neler yaşandığına bir göz atalım.
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Benim Adım Melek 65. Bölümde neler oldu?
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