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  4. TRT 1'in sevilen dizisi final yapıyor

TRT 1'in sevilen dizisi final yapıyor

2 sezondur TRT 1 ekranlarında hayranlarıyla buluşan Benim Adım Melek dizisi ekrana veda etmeye hazırlanıyor.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek için alınan kararlar rekortmen dizinin hayranlarını şaşkına uğrattı.

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Benim Adım Melek dizisi 65. bölüm ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başaran sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı ancak çıkan haber herkesi üzdü.

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Nehir Erdoğan ve şarkıcı Kutsi'nin başrollerini paylaştığı Benim Adım Melek dizisi ile ilgili  çıkan haberlerin detayına geçmeden önce son bölümde neler yaşandığına bir göz atalım.

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Benim Adım Melek 65. Bölümde neler oldu?

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