TRT o dizinin fişini çekti! Final yapacak
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi final yapıyor.
"Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinin Teşkilat dizisi gibi uzun soluklu olacağı öne sürülmüş hatta 2.sezonda da ekranda olacağı iddia edilmişti.Ancak iddialar doğru çıkmadı.
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Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi final yaparak veda ediyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kadroya konuk bir oyuncu geliyor ve dizi ekranlara veda ediyor...
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Tolgahan Sayışman’ın başrolünü oynadığı dizi 8 bölüm sonra ekrana veda edecek. ES Film imzalı diziye Cansel Elçin konuk oluyor.
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