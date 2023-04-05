  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. TRT o dizinin fişini çekti! Final yapacak

TRT o dizinin fişini çekti! Final yapacak

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi final yapıyor.

TRT o dizinin fişini çekti! Final yapacak - Resim: 1

"Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisinin Teşkilat dizisi gibi uzun soluklu olacağı öne sürülmüş hatta 2.sezonda da ekranda olacağı iddia edilmişti.Ancak iddialar doğru çıkmadı. 

1 / 19
TRT o dizinin fişini çekti! Final yapacak - Resim: 2

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi final yaparak veda ediyor. 

2 / 19
TRT o dizinin fişini çekti! Final yapacak - Resim: 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kadroya konuk bir oyuncu geliyor ve dizi ekranlara veda ediyor...

3 / 19
TRT o dizinin fişini çekti! Final yapacak - Resim: 4

Tolgahan Sayışman’ın başrolünü oynadığı dizi 8 bölüm sonra ekrana veda edecek. ES Film imzalı diziye Cansel Elçin konuk oluyor.

4 / 19