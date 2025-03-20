Trump'ın gözdesi Beyaz Saray'ın sözcüsü Karoline Leavitt güzelliğiyle olay oldu
ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Sözcülüğü görevine getirdiği 27 yaşındaki Karaline Leavitt güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.
ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'ın Basın Sözcülüğü görevine getirilen 27 yaşındaki bir çocuk annesi Karoline Leavitt güzelliyle tüm dikkatleri üzerinde topluyor.
Trump'ın "en güvendiği sırdaşlarından biri" olarak görülen Leavitt, Trump için CNN canlı yayınından kovulmuş ve yine Trump için doğum yaptıktan sadece dört gün sonra ekranlara dönmüştü.
Trump güzelliği ile dikkat çeken Leavitt hakkında "Karoline zeki, sert ve son derece etkili bir iletişimci olduğunu kanıtladı. Podyumda başarılı olacağına ve Amerika'yı Yeniden Büyük Yaparken mesajımızı Amerikan halkına iletmemize yardımcı olacağına güvenim tam" şeklinde konuştu.
Trump'ın "en güvendiği sırdaşlarından biri" olarak görülen Leavitt, ABD tarihinin en genç basın sekreteri oldu