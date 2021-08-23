Tuba Büyüküstün makyajsız halini paylaştı
Son olarak Murat Boz ile aşk yaşadığı iddia edilen Tuba Büyüküstün ve Murat Boz cephesi iddialar karşısında bir açıklama yapmadı.
Son olarak Murat Boz ile aşk yaşadığı iddia edilen Tuba Büyüküstün ve Murat Boz cephesi iddialar karşısında bir açıklama yapmadı.
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Durum böyle olunca ünlü çiftin hayranları çıkan aşk iddialarını merak ediyor.
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Geçtiğimiz haftalarda yeni projesinin setinde Murat Boz ile görüntülenen Tuba Büyüküstün, sosyal medya sayfasından sık sık paylaşım yapıyor.
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Büyüküstün en son olarak ise makyajsız bir karesini hayranlarının beğenisine sundu.
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