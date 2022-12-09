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Tuba Büyüküstün Türkiye'yi terk etti

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, çocuklarıyla Fransa'nın başkenti Paris'e yerleşti.

Tuba Büyüküstün Türkiye'yi terk etti - Resim: 1

Başarılı oyuncu Tuğba Büyüküstün, radikal bir karara imza attı. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün ikizlerini de alarak İstanbul'u bir süreliğine terk etti.

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Tuba Büyüküstün Türkiye'yi terk etti - Resim: 2

Paris hakkında Elle dergisine konuşan Tuba Büyüküstün konuşmasında "Kızlarla birlikte şimdilik buradayız, ama ne kadar süreceğine dair plan yapmadık. Paris'i çok sevdiğimi ve tıpkı İstanbul gibi burada da kendimi evimde hissettiğimi hep söyledim Kızlar okula gidiyor, ben de günlük işlerimi hallediyorum" dedi. 

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Tuba Büyüküstün Türkiye'yi terk etti - Resim: 3

Diğer yandan oyuncunun kızlarıyla paylaştığı son fotoğraf da beğeni topladı.

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Tuba Büyüküstün Türkiye'yi terk etti - Resim: 4
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