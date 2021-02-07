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  3. 07 Şubat 2021 22:14

Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'ten sürpriz paylaşım!

Ekranların yeni ikilisi Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'ten bomba gibi paylaşım geldi. Uzun süre sonra tekrardan bir araya gelen ikili hayranlarını adeta mest etti. Rol aldıkları dizideki başarılı performansı ve sempatik tavrıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncuların paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'ten sürpriz paylaşım!

Tuba Büyüküstün'ün güzelliği ve Engin Akyürek'in yakışıklılığı ile göz doldurduğu paylaşım, kısa sürede hayranları tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'ten sürpriz paylaşım!

Ünlü başrol oyuncularının birlikte yer aldıkları fotoğraf karesindeki sempatik halleri dikkat çekti.

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Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'ten sürpriz paylaşım!

Öte yandan Tuba Büyüküstün'ün Instagram story'sinden takipçilerine sunduğu paylaşımı da büyük ilgi gördü.

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Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'ten sürpriz paylaşım!

İşte Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'tan sürpriz paylaşım

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