Tuba Büyüküstün ve Murat Boz aynı karede
Dijital platformda yayınlanacak olan ''Another Self'' dizisinde rol alan Tuba Büyüküstün ve Murat Boz, aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme gelmişti. Büyüksütün'ün aşk dedikodularını yalanlamasının ardından ortaya çıkan fotoğraflar olay oldu.
'Another Self' dizisinde rol alan Murat Boz ve Tuba Büyüküstün, dizi çekimleri başlamadan baş başa yemekte görüntülenmiş, ikilinin aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
İDDİALARI YALANLADI
Öte yandan daha önce Onur Saylak'la bir evlilik yapan Büyüküstün, geçtiğimiz günlerde katıldığı Athena konserinde, "Arkadaşız. Adım herkesle yazılıyor" diyerek, Boz'la aşk haberlerini yalanlamıştı.
Ancak çiftin samimi fotoğrafları ortaya çıktı. Çekimlerin tamamlanmasının ardından projenin diğer bir oyuncusu Burcu Alptekin, selfie yaptığı kareleri Instagram hesabından paylaştı.
"ASLINDA VE GERÇEKTE OLAN"
Çekimin son anlarında gözlerinin açık olduğu poza Alptekin, "Uzun bir gecenin ardından aslında ve gerçekte olan" diyerek, ikinci karede gözlerinin kapalı olduğu anı yayınladı.