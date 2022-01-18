Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan samimi poz
Aslı Enver ile ilişkisini sonlandıran Murat Boz'un Umut Evirgen'den boşanan Tuba Büyüküstün'ün geçtiğimiz günlerde aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili samimi bir şekilde görüntülendi.
Geçtiğimiz aylarda oyuncu Tuba Büyüküstün eşi Umut Evirgen'den boşanmıştı.
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Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un aşk yaşadığı iddia edilmiş dikkatleri üzerine toplamıştı.
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Tuba Büyüküstün ise iddalara "Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil” açıklamasında bulunmuştu.
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İddiaların yalanlanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.
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