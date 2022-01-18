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Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan samimi poz

Aslı Enver ile ilişkisini sonlandıran Murat Boz'un Umut Evirgen'den boşanan Tuba Büyüküstün'ün geçtiğimiz günlerde aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili samimi bir şekilde görüntülendi.

Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan samimi poz - Resim: 1

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Tuba Büyüküstün eşi Umut Evirgen'den boşanmıştı.

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Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan samimi poz - Resim: 2

Tuba Büyüküstün ile Murat Boz'un aşk yaşadığı iddia edilmiş dikkatleri üzerine toplamıştı.

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Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan samimi poz - Resim: 3

Tuba Büyüküstün ise iddalara "Adım herkesle anılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil” açıklamasında bulunmuştu.

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Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'dan samimi poz - Resim: 4

İddiaların yalanlanmasının ardından yeni bir gelişme yaşandı.

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