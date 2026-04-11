Tuba Büyüküstün ve Yıldız Kadrodan'lı Sultana'nın güzelleri kamera karşısında
Yılın en merak edilen projelerinden biri olan Sultana, güçlü kadın hikayesi ve dev oyuncu kadrosuyla sete çıkmaya hazırlanıyor. Erdi Işık'ın kaleme aldığı yapımda Tuba Büyüküstün, Derya Pınar Ak ve Seray Kaya gibi isimler direk dansçısı kadınların hayatına can verecek. Sosyal medyada paylaşılan kostümlü ilk görüntüler, filmin atmosferine dair ipuçları sundu.
Sinemaseverlerin merakla beklediği Sultana filmi, hazırlık sürecindeki titizliği ve oyuncuların sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Mukadderat filmiyle büyük başarı yakalayan senarist Erdi Işık’ın imzasını taşıyan yapım, direk dansçısı kadınların sahne ışıkları altındaki dünyasını ve perde arkasındaki gerçek hayat hikayelerini beyazperdeye taşıyacak.
Rodi Medya ve Saros Film ortaklığında yürütülen projenin en çok konuşulan yönü ise kuşkusuz yıldızlar geçidini andıran oyuncu kadrosu.
Paylaşılan ilk bilgiler ve kostümlü karelere göre filmdeki karakter dağılımı şu şekilde:
Tuba Büyüküstün: "Meral" karakteriyle başrolü üstleniyor.
Derya Pınar Ak: "Anna" karakterine hayat verecek.
Seray Kaya: "Tülay" rolüyle izleyici karşısına çıkacak.