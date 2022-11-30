Tuba Büyüküstün'den aşk iddialarıyla ilgili olay açıklama
Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek ile aşk yaşadığı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı.
Kara Para Aşk ve Sefirin Kızı dizilerinde başrol oynayan Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in yıllar önce yine aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili hakkında bu kez yeni bir iddia gündeme geldi.
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Seren Serengil, Arto Dalga ve Bircan Bali'nin sunumuyla Beyaz TV'de ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz' programında, Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek’in Paris’te ortaya çıkan ve ikilinin aşk yaşadığı dedikodularını beraberinde getiren görüntüler konuşuldu.
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Yıllar önce de aşk yaşadıkları iddia edilen ünlü isimlerin, Paris tatilinde arkadaş grubundan ayrı bir şekilde yürümesinin kafaları karıştırdığı belirtildi.
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Basına yansıyan aşk haberlerinin ardından ilk açıklama Tuba Büyüküstün'den geldi.
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