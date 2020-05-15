Tuba Büyüküstün’den çok konuşulacak estetik açıklaması!
Uzun süredir ekranlarda yer almayan Tuba Büyüküstün, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu.
Uzun süredir ekranlarda yer almayan Tuba Büyüküstün, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu.
Karantina döneminde, ikizleri Maya ve Toprak'a görevler verdiğini belirten Büyüküstün, "Her şeyi ben yapmıyorum. Ders saatlerini kendilerinin takip etmelerini istiyorum. Bazen bir öğün yemeği onlar yapıyorlar ve odalarını temizliyorlar. Birlikte temizlik yapıyoruz... Tabii başlarında duruyorum. Böylece sorumluluk duygusunu aşılıyorum" açıklamasını yaptı.