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  3. 15 Mayıs 2020 13:46

Tuba Büyüküstün’den çok konuşulacak estetik açıklaması!

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Tuba Büyüküstün, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu.

Tuba Büyüküstün’den çok konuşulacak estetik açıklaması!

Uzun süredir ekranlarda yer almayan Tuba Büyüküstün, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu.

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Tuba Büyüküstün’den çok konuşulacak estetik açıklaması!

Karantina döneminde, ikizleri Maya ve Toprak'a görevler verdiğini belirten Büyüküstün, "Her şeyi ben yapmıyorum. Ders saatlerini kendilerinin takip etmelerini istiyorum. Bazen bir öğün yemeği onlar yapıyorlar ve odalarını temizliyorlar. Birlikte temizlik yapıyoruz... Tabii başlarında duruyorum. Böylece sorumluluk duygusunu aşılıyorum" açıklamasını yaptı.

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Tuba Büyüküstün’den çok konuşulacak estetik açıklaması!

Tuba Büyüküstün, genç yaşta estetik yaptıranlara tavsiyelerde bulundu.

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Tuba Büyüküstün’den çok konuşulacak estetik açıklaması!

Oyuncu, "Doğal yöntemlerle çözülmeyen durumlarda, operasyon yapılması gerekiyor. Bir yerini değiştirmek, bana sahip olduğun şeyi harcamak gibi geliyor... İnsanlar kendi yüzlerini tanıyıp, ona göre bir şey yapmak yerine, birbirine benzemeye başladı. Tatsız olan kısmı o..." şeklinde konuştu.

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