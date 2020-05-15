Tuba Büyüküstün’den çok konuşulacak estetik açıklaması!

Oyuncu, "Doğal yöntemlerle çözülmeyen durumlarda, operasyon yapılması gerekiyor. Bir yerini değiştirmek, bana sahip olduğun şeyi harcamak gibi geliyor... İnsanlar kendi yüzlerini tanıyıp, ona göre bir şey yapmak yerine, birbirine benzemeye başladı. Tatsız olan kısmı o..." şeklinde konuştu.