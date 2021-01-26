SON DAKİKA
BAHÇELİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Ocak 2021 13:36

Tuba Büyüküstün'ün bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı

Yakalandığı bağırsak rahatsızlığı sonrası tedavisi için oynadığı diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün gelmişti.

Tuba Büyüküstün'ün bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı

Yakalandığı bağırsak rahatsızlığı sonrası tedavisi için oynadığı diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün gelmişti.

1/ 9
Tuba Büyüküstün'ün bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı

DUYGULARINI BÖYLE DİLE GETİRMİŞTİ Yeni dizisinde birçok ünlü oyuncu ile birlikte rol alacak olan Büyüküstün, duygularını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

2/ 9
Tuba Büyüküstün'ün bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı

Büyüküstün mesajında; "Hem tanıdık, hem yepyeni bir yolculuk başlıyor. Çok sevgili eski partnerim Engin, canım senaristim, dostum Eylem, bu sektördeki ilk yıllarımda tanıştığım sevgili Emre, daha önce pek çok projeme ev sahipliği yapmış Star TV ile tekrar çalışacak olmanın keyfiyle, yepyeni bir karakterle sizinle buluşacak olmanın heyecanını birlikte yaşıyorum. Hepimiz için açık havada derin bir nefes almak gibi bir deneyim olması dileğiyle. Hoşbuldum. Yakında görüşmek üzere" dedi.

3/ 9
Tuba Büyüküstün'ün bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı

YILLAR SONRA YENİDEN PARTNER OLDULAR Bir dönem 'Kara Para Aşk' dizisinde Engin Akyürek'le başrolde yer alan Tuba Büyüküstün, yıllar sonra eski partneri ile yeniden bir araya geldi.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM