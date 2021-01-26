Tuba Büyüküstün'ün bölüm başı alacağı ücret dudak uçuklattı
Yakalandığı bağırsak rahatsızlığı sonrası tedavisi için oynadığı diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün gelmişti.
Yakalandığı bağırsak rahatsızlığı sonrası tedavisi için oynadığı diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün gelmişti.
DUYGULARINI BÖYLE DİLE GETİRMİŞTİ Yeni dizisinde birçok ünlü oyuncu ile birlikte rol alacak olan Büyüküstün, duygularını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Büyüküstün mesajında; "Hem tanıdık, hem yepyeni bir yolculuk başlıyor. Çok sevgili eski partnerim Engin, canım senaristim, dostum Eylem, bu sektördeki ilk yıllarımda tanıştığım sevgili Emre, daha önce pek çok projeme ev sahipliği yapmış Star TV ile tekrar çalışacak olmanın keyfiyle, yepyeni bir karakterle sizinle buluşacak olmanın heyecanını birlikte yaşıyorum. Hepimiz için açık havada derin bir nefes almak gibi bir deneyim olması dileğiyle. Hoşbuldum. Yakında görüşmek üzere" dedi.