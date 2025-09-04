Tuba Büyüküstün'ün hüzünlü vedası olay oldu
Türkiye'nin en güzel ünlü kadınları listesinde yıllardır ilk sıralarda yer alan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikizler Maya ve Toprak'ın son hallerini görenler gözlerine inanamadı.
Ihlamurlar Altında, Kara Para Aşk, Gönülçelen, Asi ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarda rol alan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, kariyeri ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemindeki yerini koruyor.
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, dizi çekimi için Ayvalık'taydı. Sevilen oyuncu veda fotoğraflarını sosyal medyadan sevdikleriyle paylaştı.
Setten karelere yer veren Büyüküstün, altına eklediği notla dikkatleri üzerine çekti.
Tuba Büyüküstün paylaşımlarına “Bir yaz daha bitiyor, gökyüzü bulutlandı, ağırlaştı yürekler, ayrılıklar bir oyun gibi. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. Ve bir yazı daha devirdik. Ama Ayvalık’ta son yazımız olduğunu bilmenin hüznüyle. Gözler dolu dolu, buruk gülüşler, kısa kahkahalar…” notunu düştü.