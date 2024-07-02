Tuba Büyüküstün'ün Zeytin Dalı 2'ye damgasını vuran aşk sahneleri olay oldu
Netflix'in başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz'un yer aldığı 'Zeytin Ağacı' dizisinin ikinci sezonunun fragmanına Tuba Büyüküstün ve Aytaç Şaşmaz'ın cesur sahneleri damga vurdu.
Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Fırat Tanış, Serkan Altunorak, Rıza Kocaoğlu, Aytaç Şaşmaz, Umut Kurt ve Füsun Demirel gibi oyuncuları kadrosunda buluşturan 'Zeytin Ağacı', 2. sezonu ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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11 Temmuz’da yayınlanacak olan dizinin yeni sezon fragmanına bugün yayınlanırken, framgandaki sahneler gündem oldu.
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Özellikle Tuba Büyüküstün ve Aytaç Şaşmaz'ın cesur sahneleri damga vurdu.
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Denizdeki sevişme sahneleri ile dikkat çeken Tuba Büyüküstün ve Aytaç Şaşmaz'ın o anları kısa sürede gündem oldu.
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