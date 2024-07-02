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  4. Tuba Büyüküstün'ün Zeytin Dalı 2'ye damgasını vuran aşk sahneleri olay oldu

Tuba Büyüküstün'ün Zeytin Dalı 2'ye damgasını vuran aşk sahneleri olay oldu

Netflix'in başrollerinde Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz'un yer aldığı 'Zeytin Ağacı' dizisinin ikinci sezonunun fragmanına Tuba Büyüküstün ve Aytaç Şaşmaz'ın cesur sahneleri damga vurdu.

Tuba Büyüküstün'ün Zeytin Dalı 2'ye damgasını vuran aşk sahneleri olay oldu - Resim: 1

Tuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Fırat Tanış, Serkan Altunorak, Rıza Kocaoğlu, Aytaç Şaşmaz, Umut Kurt ve Füsun Demirel gibi oyuncuları kadrosunda buluşturan 'Zeytin Ağacı', 2. sezonu ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Tuba Büyüküstün'ün Zeytin Dalı 2'ye damgasını vuran aşk sahneleri olay oldu - Resim: 2

11 Temmuz’da yayınlanacak olan dizinin yeni sezon fragmanına bugün yayınlanırken, framgandaki sahneler gündem oldu.

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Tuba Büyüküstün'ün Zeytin Dalı 2'ye damgasını vuran aşk sahneleri olay oldu - Resim: 3

Özellikle Tuba Büyüküstün ve Aytaç Şaşmaz'ın cesur sahneleri damga vurdu.

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Tuba Büyüküstün'ün Zeytin Dalı 2'ye damgasını vuran aşk sahneleri olay oldu - Resim: 4

Denizdeki sevişme sahneleri ile dikkat çeken Tuba Büyüküstün ve Aytaç Şaşmaz'ın o anları kısa sürede gündem oldu.

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