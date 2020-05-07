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  3. 07 Mayıs 2020 12:34

Tuba Ünsal: Kimse bilmez ama bir kızım daha var

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un Instagram yayınına konuk olan Tuba Ünsal samimi açıklamalar yaptı.

Tuba Ünsal: Kimse bilmez ama bir kızım daha var

Tuba Ünsal, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un eşi Pervin Ersoy’un Instagram’da düzenlediği canlı yayının konuğu oldu. 38 yaşındaki oyuncu samimi açıklamalar yaptı.

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Tuba Ünsal: Kimse bilmez ama bir kızım daha var

“47 gündür Sare ve Civan Mert ile evdeyiz. Sıkıldığım anlarda hastaneleri aklıma getiriyorum, çalışanların ve hastaların durumunu düşünüyorum. Allah ‘Of’ diyeni çarpar. Sarılmadan duramayan bir insan olarak karantina bitince ilk işim; sevdiklerimin boynuna atlamak olacak” dedi.

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Tuba Ünsal: Kimse bilmez ama bir kızım daha var

'Tahammülüm kalmadı'
Tuba Ünsal şunları söyledi:
-“‘Kaç çocuğun var?’ diye soran olunca, Mirgün’ün kızı Leyla’yı da sayıyorum.”

-“Kimse bilmez ama bir kızım daha bulunuyor. Annesi öldürülmüş. Koruyucu ablalık yapıyorum.”

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Tuba Ünsal: Kimse bilmez ama bir kızım daha var

- “Sosyal medyayı seviyordum ama korona sayesinde oradaki herkesin hayatlarının ne kadar fake olduğunu gördüm. Tahammülüm kalmadı. Kapatmayı düşünüyorum.”
- “Bir karavanım var, arada sırada kaçar kampa giderim.”

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