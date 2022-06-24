Tuba Ünsal ''Yuva yıkan kadın oldun mu?'' sorusuna gözyaşlarıyla yanıt verdi

40 yaşındaki Tuba Ünsal, tasarımcı Elisabeth Mas'in boşanmak üzere olduğu eşi Caner Karaloğlu geçtiğimiz yıllarda ilişki yaşamaya başlamıştı. Bir mekanda pişti olan Mas ve Ünsal, birbirine girmiş ve ikili davalık olmuştu. Ünsal ise yaşananlardan sonra ilişkisini bitirmiş Karaloğlu da eşi ile barışmıştı.