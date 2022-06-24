Tuba Ünsal ''Yuva yıkan kadın oldun mu?'' sorusuna gözyaşlarıyla yanıt verdi
Boşanma aşamasında olan Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan oyuncu Tuba Ünsal, katıldığı programda ''Yuva yıkan kadın oldun mu?'' sorusunu yanıtlarken gözyaşlarını tutamadı.
Vizontele Tuuba, Çılgın Dersane, Dünyanın En Güzel Kokusu gibi birçok film ve dizide rol alan oyuncu Tuba Ünsal, suskunluğunu BluTV'de yayınlanan 40 programında bozdu.
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Cansu Canan Özgen'in sorularını yanıtlayan Ünsal, evli olan Caner Karaloğlu ile aşk yaşamasıyla ilgili soruya yanıt verirken gözyaşlarına hakim olamadı.
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40 yaşındaki Tuba Ünsal, tasarımcı Elisabeth Mas'in boşanmak üzere olduğu eşi Caner Karaloğlu geçtiğimiz yıllarda ilişki yaşamaya başlamıştı. Bir mekanda pişti olan Mas ve Ünsal, birbirine girmiş ve ikili davalık olmuştu. Ünsal ise yaşananlardan sonra ilişkisini bitirmiş Karaloğlu da eşi ile barışmıştı.
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Programda "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca gözyaşlarına boğulan Ünsal şöyle konuştu:
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