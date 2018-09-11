  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 11 Eylül 2018 10:35

Tuba Ünsal'ın cesur paylaşımına tepki yağdı

Yaşadığı aşklarla adından söz ettiren Tuba Ünsal, cesur paylaşımlarında sınırları aşmış olduğunu verdiği son pozla göstermiş oldu. Ünsal, derin göğüs dekolteli paylaşımıyla hayranlarını kızdırdı.

Tuba Ünsal'ın cesur paylaşımına tepki yağdı

Oyuncu Tuba Ünsal üçüncü evliliğini 2013'te gazeteci Mirgün Cabas ile yapmış, Civan Mert adında bir oğulları olmuştu. Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas geçtiğimiz Haziran ayında beş yıllık evliliklerini bitirdiklerini sevenlerine duyurmuştu.

1/ 5
Tuba Ünsal'ın cesur paylaşımına tepki yağdı

Cabas, ile ayrılığı çabuk atlatan Tuba Ünsal, bir markanın katalog yüzü oldu.

2/ 5
Tuba Ünsal'ın cesur paylaşımına tepki yağdı

Marka için objektif karşısına geçen Ünsal, verdiği cesur pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

3/ 5
Tuba Ünsal'ın cesur paylaşımına tepki yağdı

Ünsal siyah gömleği ve derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini şaşırttı.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM