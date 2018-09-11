Tuba Ünsal'ın cesur paylaşımına tepki yağdı

Oyuncu Tuba Ünsal üçüncü evliliğini 2013'te gazeteci Mirgün Cabas ile yapmış, Civan Mert adında bir oğulları olmuştu. Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas geçtiğimiz Haziran ayında beş yıllık evliliklerini bitirdiklerini sevenlerine duyurmuştu.

