Tuba Ünsal'ın cesur paylaşımına tepki yağdı
Yaşadığı aşklarla adından söz ettiren Tuba Ünsal, cesur paylaşımlarında sınırları aşmış olduğunu verdiği son pozla göstermiş oldu. Ünsal, derin göğüs dekolteli paylaşımıyla hayranlarını kızdırdı.
Oyuncu Tuba Ünsal üçüncü evliliğini 2013'te gazeteci Mirgün Cabas ile yapmış, Civan Mert adında bir oğulları olmuştu. Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas geçtiğimiz Haziran ayında beş yıllık evliliklerini bitirdiklerini sevenlerine duyurmuştu.
Marka için objektif karşısına geçen Ünsal, verdiği cesur pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.