Tuğba Altıntop'tan şaşırtan itiraf: ''9 kere evlendim''

‘Kızlarını sattı’ dediler

Tuğba Altıntop, “Rafet’ten boşanırken 20 bin TL tazminat aldım. O zaman ‘Bu parayı da istemiyorum’ dedim. Çünkü bir kızıma 10, öbürüne de 10 şeklinde yorumlanacaktı. ‘Kızlarını sattı diye manşet atılacak’ dedim. Gerçekten de öyle manşetler atılmıştı” dedi.