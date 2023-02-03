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  4. Tuğba Altıntop'tan şaşırtan itiraf: ''9 kere evlendim''

Tuğba Altıntop'tan şaşırtan itiraf: ''9 kere evlendim''

Eski model Tuğba Altıntop, özel hayatına dair şaşırtan bir itirafta bulundu. Altıntop, ''7 Kocalı Hürmüz’den fazlayım. 9 kere evlendim'' diye konuştu.

Tuğba Altıntop'tan şaşırtan itiraf: ''9 kere evlendim'' - Resim: 1

Eski model ve sunucu Tuğba Altıntop Ensonhaber’in YouTube kanalında Magazin Müdürü İlker Koç’un konuğu oldu.

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Tuğba Altıntop'tan şaşırtan itiraf: ''9 kere evlendim'' - Resim: 2

1996 yılında nikâh masasına oturduğu ünlü şarkıcı Rafet El Roman’la 2003 yılında yollarını ayıran Altıntop programda şok edici bir itiraf yaptı.

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Tuğba Altıntop'tan şaşırtan itiraf: ''9 kere evlendim'' - Resim: 3

Rafet El Roman’la evliliğinden 2 kızı olan Tuğba Altıntop, İlker Koç’un “Resmi evlilik yapmadan imam nikâhın oldu mu” sorusuna verdiği yanıtla tepki çekti: “7 kocalı Hürmüz’den fazlayım. 8 imam, 1 resmi nikâh kıydım. Rafet dışındakileri tanımıyorsunuz. 2.5 yıl, 3 yıl, 2 yıl, 1 hafta, 10 gün süren de oldu.”

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Tuğba Altıntop'tan şaşırtan itiraf: ''9 kere evlendim'' - Resim: 4

‘Kızlarını sattı’ dediler

Tuğba Altıntop, “Rafet’ten boşanırken 20 bin TL tazminat aldım. O zaman ‘Bu parayı da istemiyorum’ dedim. Çünkü bir kızıma 10, öbürüne de 10 şeklinde yorumlanacaktı. ‘Kızlarını sattı diye manşet atılacak’ dedim. Gerçekten de öyle manşetler atılmıştı” dedi.

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