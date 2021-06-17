Tuğba Ekinci bikinili pozuyla büyüledi: Kadın dediğin...
Sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen Tuğba Ekinci, kırmızı bikinisiyle verdiği pozla yine olay oldu.
Tuğba Ekinci, pilot sevgilisi Berk Fenercioğlu ile ilişkilerini bitirdiklerini duyurduktan sonra verdiği cüretkâr pozlarla dikkat çekmişti.
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Sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamalarla sıklıkla gündeme gelen Tuğba Ekinci, paylaştığı kırmızı bikinisiyle dikkat çekti.
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Bu pozunu Instagram sayfasından paylaşan Ekinci, “Kadın dediğin hafiften ele gelecek. Fazla değil” notunu düştü.
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