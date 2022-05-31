Tuğba Ekinci bikinisiyle ayna karşısında poz verdi

183 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Tuğba Ekinci, yatak odasından çekim yapan Ekinci, küçük bikinisiyle aynadan kendisini çekti. Ekinci, pozuna ise "Daha iyisi gelmez. Limonlarla portakalları karıştırmayın" notunu düştü.