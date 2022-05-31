Tuğba Ekinci bikinisiyle ayna karşısında poz verdi
Sansasyonel söylemleri ve cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Tuğba Ekinci, ayna karşısında mini bikinisiyle poz verdi.
Sivri dili ve cüretkar pozlarıyla gündemden düşmeyen 44 yaşındaki şarkıcı Tuğba Ekinci, geçtiğimiz günlerde havlu pozlarıyla gündem olmuştu.
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Çıplak vücuduna sadece havlu sarıp objektif karşısına geçen Ekinci, bu sefer de mini leopar bikinisiyle ayna pozunu paylaştı.
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183 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Tuğba Ekinci, yatak odasından çekim yapan Ekinci, küçük bikinisiyle aynadan kendisini çekti. Ekinci, pozuna ise "Daha iyisi gelmez. Limonlarla portakalları karıştırmayın" notunu düştü.
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Tuğba Ekinci'nin paylaşımına bazı takipçileri "Bikini altın küçük gelmiş" yorumunu yazdı.
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