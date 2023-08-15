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  4. Tuğba Ekinci evde bikini giyip dans etti: ''Alın size canlı klip''

Tuğba Ekinci evde bikini giyip dans etti: ''Alın size canlı klip''

''O Şimdi Asker'' adlı şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, evde bikiniyle dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Tuğba Ekinci evde bikini giyip dans etti: ''Alın size canlı klip'' - Resim: 1

Sosyal medyada gerek paylaşımlarıyla gerek yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Tuğba Ekinci, son olarak dans videosuyla adından söz ettirdi. 

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Tuğba Ekinci evde bikini giyip dans etti: ''Alın size canlı klip'' - Resim: 2

O Şimdi Asker adlı şarkıyla hafızalara kazınan Tuğba Ekinci, bikinisini giyip, dans ettiği anları Instagram hesabından paylaştı. Ekinci, ''Alın size canlı klip'' diyerek videosunu sonlandırdı. 

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Tuğba Ekinci evde bikini giyip dans etti: ''Alın size canlı klip'' - Resim: 3

Ekinci, videonun açıklamasına, '"Benden sonra umre " notuyla paylaşım yaptı. 

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Tuğba Ekinci evde bikini giyip dans etti: ''Alın size canlı klip'' - Resim: 4

Ünlü şarkıcının paylaşımına takipçileri yorum yağdırdı.

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