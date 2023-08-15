Tuğba Ekinci evde bikini giyip dans etti: ''Alın size canlı klip''
''O Şimdi Asker'' adlı şarkısıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci, evde bikiniyle dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Sosyal medyada gerek paylaşımlarıyla gerek yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Tuğba Ekinci, son olarak dans videosuyla adından söz ettirdi.
1 / 12
O Şimdi Asker adlı şarkıyla hafızalara kazınan Tuğba Ekinci, bikinisini giyip, dans ettiği anları Instagram hesabından paylaştı. Ekinci, ''Alın size canlı klip'' diyerek videosunu sonlandırdı.
2 / 12
Ekinci, videonun açıklamasına, '"Benden sonra umre " notuyla paylaşım yaptı.
3 / 12
Ünlü şarkıcının paylaşımına takipçileri yorum yağdırdı.
4 / 12