Tuğba Ekinci küvet pozlarını paylaştı: ''Seksi olmak için kurguya gerek yok''
Sosyal medyada verdiği pozlarla sürekli gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, küvet pozlarını paylaştı.
Tuğba Ekinci geçtiğimiz günlerde "Doğru meme" notuyla pozlarını paylaşarak Gülşen'e meydan okumuştu.
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Son olarak küvette verdiği pozları paylaşan Ekinci, sosyal medyada gündem oldu.
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Kısa sürede gündem olan Tuğba Ekinci'yi takipçileri Kim Kardashian'a benzetti.
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Ekinci paylaşımına, "Seksi olmak için kurguya gerek yok" notunu düştü.
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