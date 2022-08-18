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  4. Tuğba Ekinci küvet pozlarını paylaştı: ''Seksi olmak için kurguya gerek yok''

Tuğba Ekinci küvet pozlarını paylaştı: ''Seksi olmak için kurguya gerek yok''

Sosyal medyada verdiği pozlarla sürekli gündeme gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, küvet pozlarını paylaştı.

Tuğba Ekinci küvet pozlarını paylaştı: ''Seksi olmak için kurguya gerek yok'' - Resim: 1

Tuğba Ekinci geçtiğimiz günlerde "Doğru meme" notuyla pozlarını paylaşarak Gülşen'e meydan okumuştu.

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Tuğba Ekinci küvet pozlarını paylaştı: ''Seksi olmak için kurguya gerek yok'' - Resim: 2

Son olarak küvette verdiği pozları paylaşan Ekinci, sosyal medyada gündem oldu.

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Tuğba Ekinci küvet pozlarını paylaştı: ''Seksi olmak için kurguya gerek yok'' - Resim: 3

Kısa sürede gündem olan Tuğba Ekinci'yi takipçileri Kim Kardashian'a benzetti.

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Tuğba Ekinci küvet pozlarını paylaştı: ''Seksi olmak için kurguya gerek yok'' - Resim: 4

Ekinci paylaşımına, "Seksi olmak için kurguya gerek yok" notunu düştü.

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