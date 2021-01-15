Tuğba Ekinci sevgilisi ile ilk kez görüntülendi
Tuğba Ekinci ve sevgilisi Berk Fenercioğlu, ilk kez görüntülendi. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda olan çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Tuğba Ekinci ve sevgilisi Berk Fenercioğlu, ilk kez görüntülendi. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda olan çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
43 yaşındaki şarkıcı, "Çok güzel bir beraberliğimiz var. Yazın aylarında Bodrum'da tanıştık. Evli gibiyiz. Bodrum'da birlikte yaşıyoruz. Eskide 'flört' diyorduk ama şimdi yaş ilerlediği için 'evli gibiyiz' diyorum" ifadelerini kullandı.
'EVLİLİK' CEVABI!
Tuğba Ekinci, "Evlilik ne zaman?" sorusuna, "Berk Bey'e sorun bu sorunun cevabını" şeklinde karşılık verdi.