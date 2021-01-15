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  3. 15 Ocak 2021 12:23

Tuğba Ekinci sevgilisi ile ilk kez görüntülendi

Tuğba Ekinci ve sevgilisi Berk Fenercioğlu, ilk kez görüntülendi. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda olan çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tuğba Ekinci sevgilisi ile ilk kez görüntülendi

Tuğba Ekinci ve sevgilisi Berk Fenercioğlu, ilk kez görüntülendi. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda olan çift, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Tuğba Ekinci sevgilisi ile ilk kez görüntülendi

43 yaşındaki şarkıcı, "Çok güzel bir beraberliğimiz var. Yazın aylarında Bodrum'da tanıştık. Evli gibiyiz. Bodrum'da birlikte yaşıyoruz. Eskide 'flört' diyorduk ama şimdi yaş ilerlediği için 'evli gibiyiz' diyorum" ifadelerini kullandı.

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Tuğba Ekinci sevgilisi ile ilk kez görüntülendi

'EVLİLİK' CEVABI!
Tuğba Ekinci, "Evlilik ne zaman?" sorusuna, "Berk Bey'e sorun bu sorunun cevabını" şeklinde karşılık verdi.

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Tuğba Ekinci sevgilisi ile ilk kez görüntülendi

Berk Fenercioğlu ise "Her an her şey olabilir. Sürprizi bozmamak lazım. Bir baktınız bu havada olabilir" açıklamasını yaptı.

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