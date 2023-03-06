Tuğba Ekinci'den ilginç ''seçim vaadi'': Gece kırmızı noktalı filmler olacak
Geçtiğimiz günlerde "İstanbul'da deprem olmayacak" diyerek bu görüşünü de hislerine bağlayan Tuğba Ekinci'den ilginç bir çıkış daha geldi.
İlginç çıkışlarıyla adından söz ettiren Tuğba Ekinci bu kez seçim vaadiyle gündem oldu.
1 / 60
Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremin ardından uzmanların İstanbul depremi konusundaki uyarılarına karşı kayıtsız kalmayan Tuğba Ekinci, konu özelinde kendine has bir yorum yapmıştı.
2 / 60
Politik konular ülke gündemini bir hayli meşgul ederken, Tuğba Ekinci de kendisine oy toplamak için ilginç çağrılarda bulundu.
3 / 60
Paylaşımında "Bana oyunuzu verin, parti kuruyorum" diyen Tuğba Ekinci'nin vaatleri görenlerin ağzını açık bıraktı.
4 / 60