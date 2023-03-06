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  4. Tuğba Ekinci'den ilginç ''seçim vaadi'': Gece kırmızı noktalı filmler olacak

Tuğba Ekinci'den ilginç ''seçim vaadi'': Gece kırmızı noktalı filmler olacak

Geçtiğimiz günlerde "İstanbul'da deprem olmayacak" diyerek bu görüşünü de hislerine bağlayan Tuğba Ekinci'den ilginç bir çıkış daha geldi.

Tuğba Ekinci'den ilginç ''seçim vaadi'': Gece kırmızı noktalı filmler olacak - Resim: 1

İlginç çıkışlarıyla adından söz ettiren Tuğba Ekinci bu kez seçim vaadiyle gündem oldu.

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Tuğba Ekinci'den ilginç ''seçim vaadi'': Gece kırmızı noktalı filmler olacak - Resim: 2

Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük depremin ardından uzmanların İstanbul depremi konusundaki uyarılarına karşı kayıtsız kalmayan Tuğba Ekinci, konu özelinde kendine has bir yorum yapmıştı.

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Tuğba Ekinci'den ilginç ''seçim vaadi'': Gece kırmızı noktalı filmler olacak - Resim: 3

Politik konular ülke gündemini bir hayli meşgul ederken, Tuğba Ekinci de kendisine oy toplamak için ilginç çağrılarda bulundu.

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Tuğba Ekinci'den ilginç ''seçim vaadi'': Gece kırmızı noktalı filmler olacak - Resim: 4

Paylaşımında "Bana oyunuzu verin, parti kuruyorum" diyen Tuğba Ekinci'nin vaatleri görenlerin ağzını açık bıraktı.

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