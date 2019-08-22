  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 22 Ağustos 2019 14:29

Tuğba Ekinci'den mayolu pozlar

Son zamanlarda siyasi mesajlarıyla dikkat çeken şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından mayolu pozlarını paylaştı. 42 yaşındaki şarkıcı, fiziğiyle beğeni topladı.

Tuğba Ekinci'den mayolu pozlar

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, mayolu fotoğraflarını paylaştı.

1/ 5
Tuğba Ekinci'den mayolu pozlar

Tatilinin büyük bir kısmını denizde geçiren Tuğba Ekinci, Instagram hesabının hikaye kısmından peş peşe mayolu fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. 42 yaşındaki Ekinci'nin düzgün fiziği ve makyajsız cildi takipçilerinden alkış topladı.

2/ 5
Tuğba Ekinci'den mayolu pozlar

3/ 5
Tuğba Ekinci'den mayolu pozlar

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM