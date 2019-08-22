Tuğba Ekinci'den mayolu pozlar
Son zamanlarda siyasi mesajlarıyla dikkat çeken şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya hesabından mayolu pozlarını paylaştı. 42 yaşındaki şarkıcı, fiziğiyle beğeni topladı.
Bir süredir ekranlardan uzak olan ve sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen şarkıcı Tuğba Ekinci, mayolu fotoğraflarını paylaştı.
Tatilinin büyük bir kısmını denizde geçiren Tuğba Ekinci, Instagram hesabının hikaye kısmından peş peşe mayolu fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. 42 yaşındaki Ekinci'nin düzgün fiziği ve makyajsız cildi takipçilerinden alkış topladı.