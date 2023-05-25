Tuğba Ekinci'den olay sözler: Çalıştığımız yere fakirleri almıyoruz
Her açıklamasıyla gündem olan Tuğba Ekinci, "Çalıştığımız yere fakirleri almıyoruz" sözleriyle yeniden gündeme geldi.
Şişli'de görüntülenen Tuğbe Ekinci ayaküstü verdiği röportajda çok konuşulacak sözlere imza attı.
Snob Magazin'in haberine göre; Çalışmalarından bahseden şarkıcı, "Bayramda Bodrum'da sahne alacağım. Saat kısıtlaması devam ediyor. İnsanlar uyuz olacak ama inanır mısınız benim işime geliyor. Geç saatte sahne alıp eve gittiğimde saat 04.00-05.00'i gösterdiğinde, 'Herkes ne güzel yatağında uyurken ben bu saatte dışarıdayım' diye üzülüyordum. 01.00'e kadar olmasa hem benim açından iyi hem de izleyici için iyi... Sabah olunca işine gidiyor. Vücudu da yorulmuyor. Alkol satan yerde ona göre zamanlama yapıyor" dedi.
Ekinci, "Bazı mesletaşlarınız saat kısıtlamasına tepki gösteriyor" sözlerine, "Onlar art niyetli... İnsanlar açısından düşündüğün zaman bu sağlıklı... Eğlendin işte yeter git evine yat" karşılığını verdi.
Son dönemde bazı sanatçıların sahne fiyatları için 1-2 milyon TL arası istemesine şarkıcı, "Gayet iyi oldu, bedavaya eğlence yok. Görüyorsunuz hayat pahalılığını, ne alaka? Ona göre eğlence var. Kadın var, bar var ve eğlence var. Çalıştığımız yere fakirleri beklemiyoruz. Zenginler gelsin. Fakirleri içeri almıyoruz. Fiyatlar normal, daha da pahalı olması gerekiyor" diyerek, çok konuşulacak açıklamalar yaptı.