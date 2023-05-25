Tuğba Ekinci'den olay sözler: Çalıştığımız yere fakirleri almıyoruz

Snob Magazin'in haberine göre; Çalışmalarından bahseden şarkıcı, "Bayramda Bodrum'da sahne alacağım. Saat kısıtlaması devam ediyor. İnsanlar uyuz olacak ama inanır mısınız benim işime geliyor. Geç saatte sahne alıp eve gittiğimde saat 04.00-05.00'i gösterdiğinde, 'Herkes ne güzel yatağında uyurken ben bu saatte dışarıdayım' diye üzülüyordum. 01.00'e kadar olmasa hem benim açından iyi hem de izleyici için iyi... Sabah olunca işine gidiyor. Vücudu da yorulmuyor. Alkol satan yerde ona göre zamanlama yapıyor" dedi.