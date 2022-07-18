Birçok ünlü ismin katıldığı düğünde yangın çıktı. Otelde bulunan 23 kişi dumandan etkilenerek zor anlar yaşadı. Aralarında manken Tuğba Özay, Nevzat Soydan ve Hamiyet gibi ünlü isimlerin bulunduğu Şanlıurfa'daki bir otelde çıkan o korkunç yangında Tuğba Özay ölümden döndü. Son anda yaptığı o hareketle ucuz atlattı.