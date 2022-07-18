Tuğba Özay ölümden döndü
Aralarında manken Tuğba Özay, Nevzat Soydan ve Hamiyet gibi ünlü isimlerin bulunduğu Şanlıurfa'daki otelde yangın çıktı.
Birçok ünlü ismin katıldığı düğünde yangın çıktı. Otelde bulunan 23 kişi dumandan etkilenerek zor anlar yaşadı. Aralarında manken Tuğba Özay, Nevzat Soydan ve Hamiyet gibi ünlü isimlerin bulunduğu Şanlıurfa'daki bir otelde çıkan o korkunç yangında Tuğba Özay ölümden döndü. Son anda yaptığı o hareketle ucuz atlattı.
Şanlıurfa'da çıkan otel yangını, orada bulunanlara korku dolu anlar yaşattı. İçinde ünlü isimlerin de bulunduğu otelde 23 kişi dumandan etkili derecede zarar gördü. Nevzat Soydan ve Hamiyet gibi ünlü isimlerin bulunduğu otelde manken Tuğba Özay da bulunuyordu. Özay, düğün için gittiği Şanlıurfa'da hayatını kıl payı kurtardı, ölümden döndü.
Aralarında manken Tuğba Özay, Nevzat Soydan ve Hamiyet gibi ünlü isimlerin bulunduğu Şanlıurfa'daki bir otelde yangın çıktı.
Özay ölümden döndü
Özay ve asistanın kalması için tutulan oda, yangında küle dönerken ölümden dönen ünlü manken, "Son dakika otel değişikliği yapmıştı. O odada ve dumanda kalsaydım şu an sizinle konuşamıyor olurdum" dedi.