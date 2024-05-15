Tuğba Özay tatil sezonunu açtı: Beyaz bikinili pozuna beğeni yağdı
Ünlü manken ve şarkıcı Tuğba Özay, Instagram hesabından beyaz bikinisiyle verdiği pozu paylaştı.
Ünlü manken ve şarkıcı Tuğba Özay; sosyal medya paylaşımlarıyla, sahne performansıyla ve cesur tarzıyla sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor.
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CESUR TARZIYLA KONUŞULUYOR
Özay’ın yaptığı her paylaşım çok konuşuluyor. Tercih ettiği cesur kıyafetler ise Özay’ın kusursuz fiziğini ortaya çıkarıyor.
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Fit vücuduyla ve güzelliğiyle büyük beğeni toplayan ünlü mankenin pozları da dillere düşüyor.
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GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARTIYOR
46 yaşındaki ünlü güzel, fiziğiyle genç kızlara taş çıkartıyor. Özay'ın son paylaşımı ise magazin gündemine bomba gibi düştü.
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