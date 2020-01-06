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  3. 06 Ocak 2020 11:19

Tuğba Özay'dan beyin yakan büyük ikramiye hesabı

Show Tv'de yayınlanan güzellik programında jürilik yapan Tuğba Özay'ın 80 milyon liralık büyük ikramiyeyle ilgili matematik hesabı sosyal medyanın diline düştü.

Tuğba Özay'dan beyin yakan büyük ikramiye hesabı

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Tuğba Özay'dan beyin yakan büyük ikramiye hesabı

Show TV ekranların yayınlanan güzellik programında jüri koltuğunda oturan Tuğba Özay, ekranda beyin yakan bir matematik hesabına imza attı.

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Tuğba Özay'dan beyin yakan büyük ikramiye hesabı

Yılbaşı büyük ikramiyesinin adil dağıtılması gerektiğini söyleyen Özay, “Büyük ikramiye 80 milyon liraymış. Ülkemizin nüfusu da 80 milyon. Ben olsam herkese birer milyon dağıtırdım. Ülke biraz şahlanırdı en azından.” dedi.

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Tuğba Özay'dan beyin yakan büyük ikramiye hesabı

Yarışmanın jürileri Özay'ı 'kişi başı 1 lira düşüyor' sözleriyle uyarınca Özay 'herkese 1 lira dağıtırdım o zaman' sözleriyle yaptığı hatanın farkına vardı. Programda Herkes kahkahaya boğulurken, Özay, sosyal medyanın diline düştü.

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