Tuğba Özay'dan beyin yakan büyük ikramiye hesabı
Show Tv'de yayınlanan güzellik programında jürilik yapan Tuğba Özay'ın 80 milyon liralık büyük ikramiyeyle ilgili matematik hesabı sosyal medyanın diline düştü.
Show TV ekranların yayınlanan güzellik programında jüri koltuğunda oturan Tuğba Özay, ekranda beyin yakan bir matematik hesabına imza attı.
Yılbaşı büyük ikramiyesinin adil dağıtılması gerektiğini söyleyen Özay, “Büyük ikramiye 80 milyon liraymış. Ülkemizin nüfusu da 80 milyon. Ben olsam herkese birer milyon dağıtırdım. Ülke biraz şahlanırdı en azından.” dedi.