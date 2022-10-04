Tuğçe Tayfur nişanlısından ayrıldı
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, 15 gün önce nişanlandığı Burak Kalfa ile yollarını ayırdı.
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır’ın kızları Tuğçe Tayfur, sevgilisi Burak Kalfa’dan evlenme teklifi almıştı. Çift, 15 gün önce arasında gerçekleşen sade bir tören ile nişanlanmıştı.
AYRILDILAR
Evlilik yolunda ilerleyen Tayfur ile Kalfa'nın ilişkisi hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Nikah masasına oturmaya hazırlanan ikili, yollarını ayırdı. Çift, birbirlerini sosyal medyadan da sildi.
"İLİŞKİMİZ SAYGI ÇERÇEVESİNDE BİTMİŞTİR"
Kalfa, daha sonra konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Burak Kalfa, "Hakkımızda çıkan haberler doğrudur. Tuğçe Tayfur Hanım ile ilişkimiz saygı çerçevesinde bitmiştir. Gönlü, yüreği, bahtı açık olsun" dedi.
Tayfur ise suskunluğunu koruyor.
FERDİ TAYFUR TÖRENE KATILMAMIŞTI
Öte yandan Tuğçe Tayfur, nişan fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmıştı. Aile bireylerinin yer aldığı karelerde Ferdi Tayfur'un olmaması dikkatlerden kaçmamıştı.