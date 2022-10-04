Tuğçe Tayfur nişanlısından ayrıldı

"İLİŞKİMİZ SAYGI ÇERÇEVESİNDE BİTMİŞTİR"

Kalfa, daha sonra konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Burak Kalfa, "Hakkımızda çıkan haberler doğrudur. Tuğçe Tayfur Hanım ile ilişkimiz saygı çerçevesinde bitmiştir. Gönlü, yüreği, bahtı açık olsun" dedi.

Tayfur ise suskunluğunu koruyor.