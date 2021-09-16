Tül elbisesiyle kırmızı halının odağı oldu

Geceye katılan ünlü isimler tercih ettikleri kıyafetlerle adeta birbiriyle yarıştı. Gecede birbirinden ilginç kıyafetlerle katılan ünlü isimlerin yanı sıra göz kamaştırıcı elbiseler giyenler de vardı. O isimlerden biri de Kardashian kardeşlerin doğal güzeli Kendall Jenner dı.