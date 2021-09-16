Tül elbisesiyle kırmızı halının odağı oldu
Newyork'ta düzenlenen MET Gala gecesinde dünyaca ünlü model Kendall Jenner'da kırmızı halıda ilgi odağı oldu.
Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle gerçekleşemeyen MET Gala geri döndü. New York Metropolitan Müzesi Kostüm Enstitüsü'ne gelir sağlamak için düzenlenen gala gecesi New York'ta yapıldı.
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Geceye katılan ünlü isimler tercih ettikleri kıyafetlerle adeta birbiriyle yarıştı. Gecede birbirinden ilginç kıyafetlerle katılan ünlü isimlerin yanı sıra göz kamaştırıcı elbiseler giyenler de vardı. O isimlerden biri de Kardashian kardeşlerin doğal güzeli Kendall Jenner dı.
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Ablalarının aksine estetiğe pek yanaşmayan dünyaca ünlü model, gecede transparan elbiseyle tüm vücut hatlarını sergiledi.
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Ancak güzelliği ile büyülen Jenner'ın kalçasındaki değişiklik şahin bakışlı kişilerin dikkatinden kaçmadı.
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