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Tülin Şahin'e eski eşinden ''velayet'' şoku

Ünlü model Tülin Şahin'e, eski eşi Portekizli işinsanı Pedro De Noronha tarafından velayet davası açıldı.

Tülin Şahin'e eski eşinden ''velayet'' şoku - Resim: 1

Portekizli işinsanı Pedro De Noronha, velayet hakkını kötüye kullanarak 3.5 yaşındaki çocuğunu kendisine göstermediği iddiasıyla ünlü model Tülin Şahin’e velayet davası açtı.

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Tülin Şahin'e eski eşinden ''velayet'' şoku - Resim: 2

Pedro De Noronha, mahkemece kişisel ilişki tesisi kurulmasına rağmen Tülin Şahin’in çocuğunu kendisinden kaçırdığını öne sürdü.

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Tülin Şahin'e eski eşinden ''velayet'' şoku - Resim: 3

Hürriyet'ten Özge EĞRİKAR'ın haberine göre, işinsanı, ünlü modelin bu şekilde davranarak çocuğuna duygusal taciz uyguladığını ve kendisini evladından yoksun bıraktığını da iddia etti.

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Tülin Şahin'e eski eşinden ''velayet'' şoku - Resim: 4

Boğaz'ın prensesi
Türkiye’nin tanıtım yüzü olan model Tülin Şahin, dünyaca ünlü İngiliz dergisi FabUK’nin kapağında yer aldı. Dergide ‘Boğaz’ın Prensesi’ olarak anılan Şahin’in 24 yıllık kariyerinden övgüyle bahsedildi. Şahin “Zamansız, yaşsız, kalıpsız ve ikon bir model” olarak tanıtıldı.

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