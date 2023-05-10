Tülin Şahin'e eski eşinden ''velayet'' şoku
Ünlü model Tülin Şahin'e, eski eşi Portekizli işinsanı Pedro De Noronha tarafından velayet davası açıldı.
Portekizli işinsanı Pedro De Noronha, velayet hakkını kötüye kullanarak 3.5 yaşındaki çocuğunu kendisine göstermediği iddiasıyla ünlü model Tülin Şahin’e velayet davası açtı.
Pedro De Noronha, mahkemece kişisel ilişki tesisi kurulmasına rağmen Tülin Şahin’in çocuğunu kendisinden kaçırdığını öne sürdü.
Hürriyet'ten Özge EĞRİKAR'ın haberine göre, işinsanı, ünlü modelin bu şekilde davranarak çocuğuna duygusal taciz uyguladığını ve kendisini evladından yoksun bıraktığını da iddia etti.
Boğaz'ın prensesi
Türkiye’nin tanıtım yüzü olan model Tülin Şahin, dünyaca ünlü İngiliz dergisi FabUK’nin kapağında yer aldı. Dergide ‘Boğaz’ın Prensesi’ olarak anılan Şahin’in 24 yıllık kariyerinden övgüyle bahsedildi. Şahin “Zamansız, yaşsız, kalıpsız ve ikon bir model” olarak tanıtıldı.