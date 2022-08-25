Tüm gözler ondaydı! Trabzonspor-Kopenhag maçına damga vuran güzel
Trabzonspor-Kopenhag maçı öncesi kameralara yansıyan bir kadın, güzelliğiyle sosyal medyada gündem oldu. Maçı gölgede bırakan o kadının kim olduğu ortaya çıktı.
Trabzonspor ile Kopenhag maçında ekranlara yansıyan bir görüntü, karşılaşmayı gölgede bıraktı. Mücadele öncesinde ekranlara yansıtılan bir kadın taraftar sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekorları kırdı.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılma şansı kazanan Karadeniz ekibi Trabzonspor, Kopenhag ile eşleşirken, mücadelenin ilk ayağında deplasmanda çıktığı mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.
SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Trabzon'da oynanan rövanş mücadelesinde binlerce taraftar Akyazı Stadyumu'nu doldururken, tribünlerdeki iki taraftarın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
MAÇI GÖLGEDE BIRAKTI
Karşılaşmayı izlemek üzere tribünlerdeki yerini alan Trabzonsporlu iki kadın taraftarın görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken adeta maçın önüne geçti. Bazı taraftarlar sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Kim bu?" sorusunu sordu.