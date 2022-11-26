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  4. Tüm Türkiye'yi ağlatmıştı... Minik Ayla büyüdü; gören tanıyamadı

Tüm Türkiye'yi ağlatmıştı... Minik Ayla büyüdü; gören tanıyamadı

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan ve tüm Türkiye'yi ağlatan Ayla filminde savaşta ailesini kaybeden minik Ayla'ya hayat veren çocuk yıldız Kim Seol büyüdü.

Tüm Türkiye'yi ağlatmıştı... Minik Ayla büyüdü; gören tanıyamadı - Resim: 1

Gerçek bir hikayeden uyarlanıp sinema perdesine aktarılan Ayla filminin minik yıldızının son hali ortaya çıktı.

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Tüm Türkiye'yi ağlatmıştı... Minik Ayla büyüdü; gören tanıyamadı - Resim: 2

Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Ali Atay ve Çetin Tekindor gibi isimlerin paylaştığı Ayla filmi, yayınlandığı dönem milyonları gözyaşlarına boğmuştu.  

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Tüm Türkiye'yi ağlatmıştı... Minik Ayla büyüdü; gören tanıyamadı - Resim: 3

2017 yılında vizyona giren Ayla filmi, Güney Kore'ye yardıma gönderilen tugayın içerisinde yer alan Astsubay Süleyman Dilbirliği ve savaşta ailesini kaybeden minik Ayla'nın hikayesini anlatıyordu.

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Tüm Türkiye'yi ağlatmıştı... Minik Ayla büyüdü; gören tanıyamadı - Resim: 4

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan filmde minik Ayla'ya hayat veren çocuk yıldız Kim Seol büyüdü.

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