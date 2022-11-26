Tüm Türkiye'yi ağlatmıştı... Minik Ayla büyüdü; gören tanıyamadı
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan ve tüm Türkiye'yi ağlatan Ayla filminde savaşta ailesini kaybeden minik Ayla'ya hayat veren çocuk yıldız Kim Seol büyüdü.
Gerçek bir hikayeden uyarlanıp sinema perdesine aktarılan Ayla filminin minik yıldızının son hali ortaya çıktı.
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Başrollerini İsmail Hacıoğlu, Ali Atay ve Çetin Tekindor gibi isimlerin paylaştığı Ayla filmi, yayınlandığı dönem milyonları gözyaşlarına boğmuştu.
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2017 yılında vizyona giren Ayla filmi, Güney Kore'ye yardıma gönderilen tugayın içerisinde yer alan Astsubay Süleyman Dilbirliği ve savaşta ailesini kaybeden minik Ayla'nın hikayesini anlatıyordu.
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Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan filmde minik Ayla'ya hayat veren çocuk yıldız Kim Seol büyüdü.
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