Turabi'den Survivor Nagihan'ın mayolu pozlarına olay yorum
Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği Survivor All Star 2022'nin iddialı yarışmacılarından Nagihan Karadere mayolu pozlarını paylaştı.
Medya patronu Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu ve yapımcılığını üstlendiği Survivor All Star 2022'nin iddialı yarışmacılarından Nagihan Karadere finale kalmadan elenmiş, adaya veda etmişti. Yarışma sonrası "Bu sonucu hak etmedik" yorumunda bulunan milli atlet, özel hayatıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak mayolu pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Karadere'ye Survivor şampiyonlarından Turabi'den nazar boncuk emojili yorum geldi...
Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star 2022'nin sevilen yarışmacılarından Nagihan Karadere finale kalamadan adaya veda etmiş " Bu sonucu hak etmedik" yorumunda bulunmuştu. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ilgi odağı olan milli atlet, son pozlarıyla olay oldu. O pozlar karşısında kayıtsız kalamayan Survivor şampiyonlarından Turabi Çamkıran nazar boncuklu emoji koyarak yorum yaptı...
Survivor'daki performansıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Nagihan Karadere, sosyal medya hesabından peş peşe mayolu pozlarını paylaştı.
Karadere'nin pozları karşısında sessiz kalamayan eski Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran, yorumlara nazar boncuğu emojileri koydu.