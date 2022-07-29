Turabi'den Survivor Nagihan'ın mayolu pozlarına olay yorum

Ekranların ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star 2022'nin sevilen yarışmacılarından Nagihan Karadere finale kalamadan adaya veda etmiş " Bu sonucu hak etmedik" yorumunda bulunmuştu. Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ilgi odağı olan milli atlet, son pozlarıyla olay oldu. O pozlar karşısında kayıtsız kalamayan Survivor şampiyonlarından Turabi Çamkıran nazar boncuklu emoji koyarak yorum yaptı...