Türev Uludağ 63 kilo verdi!
Exxen'de yayınlanan Nasıl Zayıflarım programda sunuculuk yapan ve Seksenler dizisinde rol alan Türev Uludağ, 5 ayda 63 kilo verdi.
Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanan Nasıl Zayıflarım programında sunuculuk yapan ve aynı zamanda zayıflama sürecini anlatan aşçı Türev Uludağ, hayalindeki kiloya kavuştu. 161 kilodan 98 kiloya kadar düşen Uludağ, son halini de sevenleriyle paylaştı.
63 KİLO VERDİ
Bu zamana kadar birçok programda sunuculuk yapan ve TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinde Mahmut karakterini canlandıran Türev Uludağ, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kilolu ve zayıf halini birleştirdi.
Değişimiyle şaşkına çeviren Uludağ paylaşımına "İnadı olmayanın muradı olmaz. 161 kg başladığım bu hikayede sona geldik. 5 ayda tam 63 kg verdim ve 98 kiloya düştüm. Gerçek bir hayat deneyimi oldu benim için" notunu ekledi.
Ünlü isim paylaşımda sunuculuğunu yaptığı Nasıl Zayıflarım ekibine, doktoruna, spor yapmasına yardımcı olan Çağan Atakan Arslan ve Acun Ilıcalı'ya da teşekkür etti.