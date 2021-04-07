Türev Uludağ 63 kilo verdi!

Değişimiyle şaşkına çeviren Uludağ paylaşımına "İnadı olmayanın muradı olmaz. 161 kg başladığım bu hikayede sona geldik. 5 ayda tam 63 kg verdim ve 98 kiloya düştüm. Gerçek bir hayat deneyimi oldu benim için" notunu ekledi.