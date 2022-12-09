Türk dizileri Netflix'e damga vurdu! İşte en çok izlenen filmler ve diziler
Popüler dizi ve film izleme platformu Netflix'te haftanın en çok izlenen film ve dizileri belli oldu. Listede iki Türk yapımı yer aldı.
Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 28 Kasım-4 Aralık haftasında en çok izlenen yapımlar belli oldu.
İşte geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok izlenen filmler...
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10. Noel Günlüğü
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9. Aksiyon Adamı
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8. Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti
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