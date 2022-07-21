Türk müzik tarihinde bir ilk: Aleyna Tilki, Billboard'a röportaj verdi
Warner Music Group ile anlaşma imzalayan, Dua Lipa ve Diplo işbirliği ile müzik piyasasını sallayan Aleyna Tilki uluslararası çalışmalarına devam ediyor.
Çocukken şarkı söylemeyi hep severdim ama bilime takıntılıydım ve büyüdüğümde laboratuvarda çalışmak istiyordum. Biraz daha büyüdükçe duygularım için bir çıkışa ihtiyacım vardı, bu yüzden her şeyi müziğe döktüm.
Dua Lipa, ilk single’ım ‘Retrograde’in yazarlarından biriydi ve bu benim için dünyalar demekti.
Türk efsanesi Selda Bağcan beni her zaman müzikal ve duygusal olarak destekledi. Kardeşim Ayça Tilki de. O da bir sanatçı ve büyümesini görmek için sabırsızlanıyorum.
Müziğe başlayacaklara tavsiyem; bedeninizi ve imajınızı koruduğunuzdan emin olun. Vücudunuzu sevin ve sizin için önemli olan değerlere sadık kalın. Müzik endüstrisinin sizi şöhret için önemli olan şeylerden ödün vermeye zorlamasına izin vermeyin. Cesur ol ve kendi yolunda yürü!